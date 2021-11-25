Üye Girişi
Erkek çalışanlara "cinsiyet eşitliği" eğitimi - Son Dakika

Erkek çalışanlara "cinsiyet eşitliği" eğitimi

25.11.2021 11:30
Erkek çalışanlara "cinsiyet eşitliği" eğitimi

Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında erkekleri "toplumsal cinsiyet eşitliği" konusunda bilinçlendirmeye yönelik olarak grup eğitimleri başladı.

Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında erkekleri "toplumsal cinsiyet eşitliği" konusunda bilinçlendirmeye yönelik olarak grup eğitimleri başladı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk grup eğitimi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan erkek çalışanlara verildi.

Sosyolog Evrim Aydın Kayaokay, tarafından verilen eğitimde "cinsiyet" teriminin kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü ifade ettiği, "toplumsal cinsiyet" teriminin ise kadın ya da erkek olmaya, toplumun ve kültürün yüklediği anlamları ve beklentileri ifade ettiği vurgulandı.

Kadınlara dair toplumsal beklentilerle erkeklere dair toplumsal beklentilerin birbirinin karşıtı olduğunu aktaran Kayaokay, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, erkek ile kadının yaşamın her alanında eşit haklara sahip olma durumudur. Cinsiyetimiz hangi haklara sahip olacağımızın bir göstergesi olamaz. Her birey cinsiyetine bakılmaksızın eşit haklara sahip olmalıdır" dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınların çoğunun hayatlarını ilgilendiren kararları alma gücüne sahip olmadığının altını çizen Kayaokay, "Eşitsizlik nedeniyle kadınların çoğu para, bilgi, sosyal çevre ve yasalar gibi güç kaynaklarına uzaktır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en ağır sonuçlarından birisi de kadına yönelik şiddet ve buna bağlı ölümlerdir. Eşitsizlik sadece kadınlar için değil, erkekler için de örseleyici olabilir ve eşitsizlik eşitsizliği besler. Bireylerin, ailelerin, ulusun bütününün insani olarak gelişmesini etkiler" diye konuştu.

"Mülklerin yüzde 8,1'i kadınların üzerine kayıtlı"

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini istatistiklerle anlatan Kayaokay, 2019 yerel seçimlerinde seçilen 1389 belediye başkanından sadece 45'inin kadın olduğunu anımsattı. Türkiye'de toplam mülklerin yüzde 8,1'inin kadınların, yüzde 91,9'u erkeklerin üzerine kayıtlı olduğuna işaret eden Kayaokay, eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik bireysel ve kamusal alanda yapılması gerekenleri sıraladı. Kayaokay, "Mesleklerin, oyuncakların, kıyafetlerin, renklerin, ev işinin, dansın, duyguların, sporun, tribünlerin cinsiyeti yoktur. Kullandığımız dili dahi değiştirmemiz gerek, çünkü dil toplumun aynasıdır. Erkek olmayı insan/adam olmakla özdeşleştiren ve kadını görünmez kılan ifadeler cinsiyetçi ifadelerdir. Bu yanlış ifadelerden kaçınmak gerek" ifadelerini kullandı.

Erkeklerin cinsiyet rolleriyle ilgili yargılarını, değerlerini, inançlarını ve dilini gözden geçirmesi gerektiğini belirten Kayaokay, şöyle devam etti:

"Kadınların bağımsızlığını ve özgürlüğünü; kadın girişimcilerin ve iş yerinde kadın istihdamını destekleyin. Çocukların yanında, toplumsal cinsiyet normlarına dair kalıplaşmış yargılardan kaçınıp, çocuklara iyi bir rol model olun." - ADANA

Erkek çalışanlara cinsiyet eşitliği eğitimi
Erkek çalışanlara cinsiyet eşitliği eğitimi

Seyhan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yaşar Kemal, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erkek çalışanlara 'cinsiyet eşitliği' eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin Merkez Bankası'ndan açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır 12:38 BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin Merkez Bankası'ndan açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen

Son Dakika Haberleri
12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
11:44 Herkesin merak ettiği sorular: Metro saldırganı bıçakla metroya nasıl binebildi? X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?
Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim         
12:51
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 12:59:51. #1.11#
SON DAKİKA: Erkek çalışanlara "cinsiyet eşitliği" eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement