Erken Doğan Buzağıya Bebek Gibi Bakım - Son Dakika
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Erken Doğan Buzağıya Bebek Gibi Bakım

Erken Doğan Buzağıya Bebek Gibi Bakım
08.06.2026 12:48
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Gökay Aydın, 180 gün erken doğan buzağısına özel bir alan ve özenli bakım sağlıyor.

Çivrilli hayvan yetiştiricisi Gökay Aydın, 180 günlük doğan buzağısına bebek gibi bakıyor.

Çivril Balçıkhisar Mahallesinde hayvan besiciliği ve çiftçilik yapan Gökay Aydın besihanesinde erken dünyaya gelen buzağısını eliyle besliyor. 6 aylık doğan buzağısının normalden daha küçük olduğunu belirten Aydın "erken doğması korkuttu ama hemen ayaklandı ve beslenmeye başladı" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır besicilik yapan Gökay Aydın besihanesinde dünyaya gelen buzağıyı yaşatmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Buzağının 180 günlük dünyaya gelmesi ile şaşkınlık yaşadıklarını belirten Aydın "daha önce birkaç erken doğumda tüyü olmayan ya da organları tam oluşmamış buzağı doğumu yaşadık ama ilk defa tüm organları yerinde bir erken doğum gördük. Veteriner kontrolündeki doğumun ardından buzağımız hemen mama yedi" dedi.

Buzağının mama yemesinin iyiye işaret olduğunu belirten besici Gökay Aydın, "Erken doğumda genellikle buzağı hayat fonksiyonları göstermez. Buzağımız verdiğimiz mamayı aldı yedi, hatta 1 saat sonra ayağa kalktı" dedi.

Normal gebelik sürecinin ineklerde 9 ay olduğunu belirten Gökay Aydın, "Yıllardır besicilik yapıyorum; ilk defa 6

aylık buzağım oldu. İneklerde gebelik süreci 9 ay olmasına rağmen ineğim altıncı ayında doğum yaptı. Hem anne hem buzağının sağlık durumu çok iyi. Veterinerler sürekli kontrol ediyor bizde elimizle besliyoruz" dedi. Buzağıya özel alan yapan Gökay Aydın "normal buzağılara göre fiziksel olarak çok küçük, bir koyundan kadar olduğu için buzağıya ayrı özel bir yaşam alanı yaptım. Şimdilik bakımını orada yapıyorum. Biraz büyüdükten sonra besihaneye ve annesinin yanına alacağım" dedi.

Uzmanlar nadir olsa da ineklerde erken doğum görüldüğünü belirterek iyi bir bakım ve steril ortam oluşturulması durumunda buzağıların yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, 3. Sayfa, Aydın, Bebek, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erken Doğan Buzağıya Bebek Gibi Bakım - Son Dakika

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