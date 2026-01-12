ERKON'un yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ERKON'un yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu

ERKON\'un yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu
12.01.2026 13:00  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) 8. yılını kutladı ve Murat Şahsuvaroğlu, delegelerin oybirliğiyle yeni Genel Başkan seçildi. Genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Erzurum Konfederasyonu'nun (ERKON) kuruluşunun 8. yılı dolayısıyla düzenlenen 3. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da geniş katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Genel kurulda Murat Şahsuvaroğlu, delegelerin oybirliğiyle ERKON'un yeni Genel Başkanı seçildi.

Pendik'te bulunan Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurula; İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Milletvekilleri Şengül Karslı ve Yahya Çelik, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdakul, Aşkale, Oltu, Narman, Yakutiye ve Horasan ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, bürokratlar, akademisyenler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kurucu Genel Başkan Ali Murat Alatepe'nin yeniden aday olmadığı genel kurulda, Erzurum camiası arasında yapılan istişareler sonucunda Murat Şahsuvaroğlu seçime tek aday olarak girdi. Yapılan oylamada Şahsuvaroğlu, tüm delegelerin oyunu alarak ERKON Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, ERKON'un yeni dönemde Erzurum kültürünün yaşatılması, hemşehri dayanışmasının güçlendirilmesi ve sivil toplum faaliyetlerinin artırılması yönünde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Murat Şahsuvaroğlu, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERKON'un yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:53:51. #7.11#
SON DAKİKA: ERKON'un yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.