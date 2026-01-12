ERKON\'un yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu

Erzurum Konfederasyonu'nun (ERKON) kuruluşunun 8. yılı dolayısıyla düzenlenen 3. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da geniş katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Genel kurulda Murat Şahsuvaroğlu, delegelerin oybirliğiyle ERKON'un yeni Genel Başkanı seçildi.

Pendik'te bulunan Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurula; İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Milletvekilleri Şengül Karslı ve Yahya Çelik, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdakul, Aşkale, Oltu, Narman, Yakutiye ve Horasan ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, bürokratlar, akademisyenler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kurucu Genel Başkan Ali Murat Alatepe'nin yeniden aday olmadığı genel kurulda, Erzurum camiası arasında yapılan istişareler sonucunda Murat Şahsuvaroğlu seçime tek aday olarak girdi. Yapılan oylamada Şahsuvaroğlu, tüm delegelerin oyunu alarak ERKON Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, ERKON'un yeni dönemde Erzurum kültürünün yaşatılması, hemşehri dayanışmasının güçlendirilmesi ve sivil toplum faaliyetlerinin artırılması yönünde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. - ERZURUM