Ermenek'te Koruma Kurulu Başkanlığı 4 Proje Kabul Etti

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde Koruma Kurulu Başkanlığı'nca 4 proje kabul edildi.

Koruma Kurulu Başkanlığı'nın 2024 Haziran ayı toplantısı Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan başkanlığında denetimli serbestlik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Ermenek Baro Temsilcisi Avukat Orhan Sarıbaş ve üyeler katıldı. Toplantıda eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin tekrar suç işlemesinin önlenmesine yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmaları, sosyal-kültürel çalışmalar ile sosyal market tarafından yapılan yardımlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, Ermenek Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin meslek edinilerek kendi işini kurmaları için hazırlanan meyve ağacı budamacılığı, zeytin ağacı budamacılığı, arıcılık kursu ile iş-kur hibe programı için hazırlanan süt sığırcılığı projeleri kabul edildi. - KARAMAN