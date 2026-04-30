Eroğlan Mahallesi sağlık üssüne kavuşuyor

Edremit'in hızla gelişen bölgelerinden Eroğlan Mahallesi'nde, uzun süredir beklenen Aile Sağlığı Merkezi projesinde inşaat süreci resmen başladı. Modern mimarisi ve engelli dostu tasarımıyla dikkat çeken merkezin, herhangi bir siyasi ayrım gözetmeksizin yürütülen ortak çalışma kültürüyle Eylül ayında hizmete girmesi hedefleniyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Eroğlan Mahallesi'nde, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak olan Aile Sağlığı Merkezi projesinin temelleri atıldı. Osmangazi Caddesi üzerinde, 668 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilen tesis, yaklaşık 460 metrekare kapalı kullanım alanıyla modern bir sağlık kompleksi olarak tasarlandı. Zemin ve birinci katlardan oluşan merkez, ilk etapta 4 hekim kapasitesiyle hizmete başlayacak olsa da bölgenin artan nüfus yoğunluğu dikkate alınarak 6 hekim kapasitesine kadar genişleyebilecek bir altyapıyla projelendirildi.

İnşaat alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Edremit İlçe Sağlık Müdürü Refik Budak ve Eroğlan Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Arslan, projenin teknik detayları ve önemi hakkında bilgiler paylaştı. Yatırımın bölge için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Muhtar Arslan, iki yıllık yoğun bir çabanın meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti. Arslan, projenin hayata geçirilmesinde yer tahsisi desteği veren Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başta olmak üzere; Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'e, yerel yönetimlere ve bürokratlara teşekkür ederek, çalışmanın tam bir "hizmet birliği" içerisinde yürütüldüğünün altını çizdi.

Engelli erişimine uygun girişleri, standart hasta kabul alanları ve asansör sistemiyle donatılacak olan bina, çağdaş sağlık hizmeti standartlarını mahalleye taşıyacak. Mahalle sakinlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlayacak olan merkezin, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için büyük kolaylık oluşturması bekleniyor. Nisan ayı itibarıyla hız kazanan inşaat çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ve bir aksilik yaşanmaması durumunda Eylül ayı içerisinde doktor atamalarının tamamlanarak merkezin resmen hizmete açılacağı bildirildi. - BALIKESİR