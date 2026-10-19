Ertuğrul Karatay, 335 sayılı kararnameyle DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Karatay atandı.

Ertuğrul Karatay, 16 Ekim 2026 tarihli ve 335 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DHMİ Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İstanbul'da doğan Dr. Ertuğrul Karatay, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alan Karatay, aynı üniversitenin Sivil Havacılık Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora derecelerini başarıyla tamamladı.

Eğitim hayatının ardından çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders veren Karatay, iş hayatına Türk Hava Yolları'nda başladı. Görev yaptığı süre boyunca Airbus, Boeing, Cessna ve çeşitli hava aracı motorlarına yönelik ulusal ve uluslararası sertifikalar ile ve hava aracı motor tip kurslarına sahip oldu. Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş çalışmalarında da yer alan Karatay, daha sonra çeşitli kamu kuruluşlarında yönetici pozisyonlarında görev yaptı.

2022 yılında DHMİ'de görev almaya başlayan Karatay, 2022-2024 yılları arasında Şube Müdürü, 2024-2026 yılları arasında ise Elektronik Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.