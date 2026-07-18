Söğüt\'te Ertuğrul Otağı kapılarını açtı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde geleneksel mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Ertuğrul Otağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprakları Söğüt'te ilçenin turizm ve sosyal yaşamına katkı sunması hedeflenen yeni bir işletme daha hizmete girdi. Tarihi dokusu ve mimari yapısıyla öne çıkan Ertuğrul Otağı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların edilmesi ve kurdele kesiminin ardından hizmete açılan Ertuğrul Otağı'nın, tarihi kimliğiyle ön plana çıkan Söğüt'ün turizm potansiyeline katkı sağlaması ve ilçeye gelen ziyaretçilere farklı bir sosyal yaşam alanı sunması hedefleniyor. Programa katılan protokol üyeleri, işletmeyi dolaşarak yetkililerden bilgi aldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçeye kazandırılan her yatırımın Söğüt'ün gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Tarihi dokusu ve geleneksel mimarisiyle dikkat çeken Ertuğrul Otağı'nın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, işletme sahiplerine bereketli ve bol kazançlı bir çalışma hayatı diliyoruz. Söğüt'ümüzün tarihi kimliğine yakışan bu tür yatırımların artmasını önemsiyor, ilçemizin turizm ve ekonomik hayatına değer katacak her girişimin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK