Tarihi alan çöplüğe döndü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Türbesi çevresinde oluşan çevre kirliliği tepki çekti.

Söğüt'te yer alan ve hergün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Ertuğrulgazi Türbesi çevresinde plastik tabaklar, poşetler, gazeteler ve içecek şişelerinin çevreye bırakıldığı görüldü. Tarihi ve manevi değeri yüksek alanda oluşan görüntü kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise yaptığı açıklamada, alanın herkesin ortak değeri olduğunu belirterek "Ertuğrulgazi Türbesi çevresi hepimizin ortak değeridir. Temizlik ekiplerimiz görevini yapıyor ancak asıl çözüm hep birlikte sahip çıkmaktır. Temizlemek bizim görevimiz, kirletmemek ise hepimizin sorumluluğudur. Lütfen çevremizi temiz tutalım, Söğüt'ümüze yakışanı birlikte gösterelim" dedi. - BİLECİK