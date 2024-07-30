ERÜ, Tercih Danışmanlığı Günlerinde Aday Öğrencilere Destek Veriyor - Son Dakika
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ERÜ, Tercih Danışmanlığı Günlerinde Aday Öğrencilere Destek Veriyor

ERÜ, Tercih Danışmanlığı Günlerinde Aday Öğrencilere Destek Veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen 'Tercih Danışmanlığı' günleri kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) aday öğrencilere danışmanlık desteği sunuyor. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, stantları ziyaret ederek öğrencilere bilgiler verdi.

30.07.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "Tercih Danışmanlığı" günleri kapsamında stant açan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tercih yapacak aday öğrencilere danışmanlık desteği sunmaya devam ediyor. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, aday öğrenci ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği stantları ziyaret etti.

YKS tercih döneminde Hunat Hatun Medresesi'nde aday öğrencilere danışmanlık desteğinde bulunmak ve ERÜ'nün fakülteleri, meslek yüksekokulu ve sosyal imkanları hakkında bilgilerin verildiği stantta öğrencilerin merak ettiği sorular alanında uzman personeller tarafından cevaplanıyor. 25 Temmuz -2 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin stantlarını ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ standında da aday öğrenciler ve aileler ile sohbet ederek, Üniversite hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi.

Öğrencileri tercih yapmadan önce Hunat Hatun Medresesi'nde açılan stantları ziyarete davet eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, düzenlenen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Stantlarda Kayseri'deki tüm üniversiteler tarafından tercih yapacak öğrencilere yönelik güzel bir imkan sunulduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, tercih yapmadan önce öğrencilerin direk üniversitelerden bilgi almalarının yararlı olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Tercih dönemleri öğrencilerimizin hayatlarını etkileyecek bir süreçtir. Bu dönemde verecekleri kararlar çok önemli. Sağlıklı bir şekilde tercihleri yaptıktan sonra yerleştikleri bölümlerde mesleklerini severek her zaman ilerlemeye gayret göstersinler. Bizler her zaman öğrencilerimizin sahip olacakları mesleği sevmelerini tavsiye ediyoruz. Seçecekleri mesleklerinde kendilerine başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ, Tercih Danışmanlığı Günlerinde Aday Öğrencilere Destek Veriyor - Son Dakika

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