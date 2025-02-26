ERÜ ve Jandarma Kriminal Protokol İmzaladı - Son Dakika
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ERÜ ve Jandarma Kriminal Protokol İmzaladı

ERÜ ve Jandarma Kriminal Protokol İmzaladı

Erciyes Üniversitesi ve Jandarma Kriminal Başkanlığı arasında adli genetik iş birliği protokolü imzalandı.

26.02.2025 13:47
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkez Müdürü Prof. Dr. Serpil Taheri, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müge Gülcihan Önal, Kriminal Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Oral Dinç, ERÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Vural katıldı. Törende, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Kriminal Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol Kapsamında ERÜ ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı arasında adli genetik alanında ortak bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası etkinlikler, eğitim ve öğretim faaliyetleri gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ ve Jandarma Kriminal Protokol İmzaladı - Son Dakika

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