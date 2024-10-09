ERÜ\'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan ödül

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törende, "2024 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, Milli Yenilik Ödülü'ne layık görüldü. Doç. Dr. Kaya'ya ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

YÖK 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Üniversite Rektörleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirildi. Düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşmalarının ardından YÖK Üstün Başarı Ödülleri verildi.

Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, H2FC Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu bünyesinde yürüttüğü "Hidrojen Teknolojileri için Milli Elektrotlar Geliştirilmesi" konusundaki projesi ile Milli Yenilik Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ile Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yaptığı açıklamada Milli Yenilik Ödülü'ne layık görülen Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya'yı tebrik etti. - KAYSERİ