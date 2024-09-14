Erzin'de Gastronomi Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Erzin'de Gastronomi Festivali Coşkusu

Erzin\'de Gastronomi Festivali Coşkusu

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Doğu Akdeniz'in en büyük termal sağlık merkezi olan otelde, gastronomi festivalinin ikincisi düzenlendi. Festivalde, Hatay mutfağının lezzetleri sergilendi ve konuklar müzik eşliğinde eğlendi.

14.09.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan ve Doğu Akdeniz'in en büyük termal sağlık merkezi olan otelde gastronomi festivali düzenlendi.

Erzin ilçesinde sırtını Amanos Dağlarına dayayan, Doğu Akdeniz'in en büyük Termal Sağlık Merkezi olan otel gastronomi şehri Hatay'ın lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan gastronomi festivalinin bu yıl 2.si düzenlendi. Gastronomi festivalinde aşçılar bir birinden leziz yemekleri gözler önüne serdi.

İşletme Müdürü Cemal Solmaz,: "Tesis olarak geçen yıl 1.sini düzenlediğimiz gastronomi festivalinde Hatay mutfağının leziz yemeklerini sunmuştuk. Bu yıl da 2.sini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Hatay'ı buraya getiremedik ama mutfağını getirdik. 2 gün sürecek festivalde, müzik ve davul-zurna eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar konuklarımız eğlenecek" dedi.

Gastronomi festivalinde; Erzin Belediye Başkanı Av. Ökkeş Elmasoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İsa Arslantaş ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı J. Üsteğmen Harun Baykal davetliler arasındaydı. - HATAY

Kaynak: İHA

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