Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu - Son Dakika
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Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

20.04.2022 20:01

Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştuERZİNCAN Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için 'toz taşınımı' uyarısının ardından Erzincan'da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı etkili oldu.

Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

ERZİNCAN Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için 'toz taşınımı' uyarısının ardından Erzincan'da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı etkili oldu. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Afrika'dan gelen çöl tozları uyarıların dozunu artırırken mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan uzmanlar, evdeyken de kapı ve pencerelerin mümkün olduğunca kapalı kalmasını, tozlar sebebiyle önümüzdeki günlerin özellikle kronik nefes rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olabileceğini belirtmişti. Erzincan'da da taşınan tozlar yağmurla birlikte çamur olarak yağınca araçları çamura bürünen sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu. Sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koşarken oto yıkamacılar ve benzinliklerde araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler gün içerisinde tekrardan yağış olabileceğini ama buna rağmen de çamurla kapanan araçlarını yıkamaya getirdiğini aktardı. Aracını yıkamak için sıra bekleyen vatandaşlar arabaların çamura bulandığını görünce hemen yıkamacılara koştuklarını belirterek, "Uyarılar yapılıyordu. Haberlerde görüyorduk. Arabamızı yıkatmaya geldik. Ufak bir kuyruk var ama temizlik imandandır dedik bekliyoruz" dedi.

Arabasını yıkatmaya gelen Cemal Ekinci isimli sürücü ise doğal bir yağış olduğuna dikkat çekerek, "Allah'tan gelen bir şey bu. Tarım açısından faydalı diyenler de oluyor. Meteoroloji uyardı ama çok bir önlemde alınamaz buna. Birden oldu birkaç dakikada baktım arabam hep çamur olmuş. Bazı vatandaşlar arabalarının üzerlerini örtü ile örterek korudu ama bu bir seferlik bir şey değil ki. Her an yine yağabilir. Ben de geldim arabamı temizletmeye bekliyorum" diye konuştu.

Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu
Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu
Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu
Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

YORUMLAR
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Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Tragger, Afrika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu - Son Dakika


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