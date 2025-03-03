Erzincan'a Kar Yağdı

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Erzincan güne karla uyandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kente beyaz gelinliğini yeniden giydirdi.

Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Yağan karın ardından beyaza bürünen Erzincan'da park ve bahçelerde görsel şölen oluştu.

Yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin de yoğun mesaisi başladı. Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili olurken hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde ekipler yolları kardan temizlemek için yoğun çaba sarf etti.