Erzincan'a kış geri döndü - Son Dakika
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Erzincan'a kış geri döndü

04.03.2022 09:19

Erzincan'a kış geri döndüERZİNCAN Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Erzincan'a kış geri döndü

ERZİNCAN Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bahar beklenirken kışın geri dönüşü hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ara ara şiddetini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Baharın gelmesini bekleyen Erzincanlılar sabah işe ve okula giderken kar sürprizi ile karşılaştı.Yüksek kesimlerdeki güzergahlarda sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı, yağışların Erzurum, Bayburt, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde kar, Erzincan çevresinde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevresinde ise yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Erzincan'a kış geri döndü
Erzincan'a kış geri döndü
Erzincan'a kış geri döndü

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Erzincan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'a kış geri döndü - Son Dakika
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