Erzincan'a Yeni Jandarma Komutanı Atandı - Son Dakika
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Erzincan'a Yeni Jandarma Komutanı Atandı

Erzincan\'a Yeni Jandarma Komutanı Atandı
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Tunus İçişleri Müşaviri Kıdemli Albay Can Altundarak, Erzincan İl Jandarma Komutanı oldu.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na Tunus İçişleri Müşaviri Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesine göre Erzincan İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Veysel Yanık Trabzon İl Jandarma Komutan olarak atandı.

Veysel Yanık'tan boşalan Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Tunus İçişleri Müşaviri Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak atandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'a Yeni Jandarma Komutanı Atandı - Son Dakika

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