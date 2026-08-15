Erzincan\'a Yeni Jandarma Komutanı Atandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na Tunus İçişleri Müşaviri Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesine göre Erzincan İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Veysel Yanık Trabzon İl Jandarma Komutan olarak atandı.

Veysel Yanık'tan boşalan Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Tunus İçişleri Müşaviri Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak atandı.