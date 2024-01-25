Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu\'nun Annesi Sevim Kavukçu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sanatçı ve akademisyen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun vefat eden annesi Sevim Kavukçu kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde uzun süredir tedavi gören ve hayata veda eden Sevim Kavukçu bugün öğle namazına müteakip Camii Kebir Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, Kavukçu ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Yardımcısı İzci hayatını kaybeden Sevim Kavukçu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN