Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi\'nde akreditasyon süreci değerlendirildi

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi anabilim dallarının akreditasyon süreci kapsamında değerlendirmek üzere üniversitede bulunan Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD, ) Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e ziyaret gerçekleştirdi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdem Yavuz, Doç. Dr. Alper Kaşkaya da ziyarette hazır bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, akreditasyon programları ve değerlendirme süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek EPDAD ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Levent, EBYÜ'daki kalite standartlarını her geçen yıl bir üst faza çıkarmaya gayret gösterdiklerini dile getirerek ilerleyen süreçte diğer fakülte ve bölümlerin de akreditasyon süreci içine dahil edilmesi temennisinde bulundu. - ERZİNCAN