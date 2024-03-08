Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Uluslararası Kalite Konferansı\'na katıldı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. A. Ercan Ekinci ile birlikte Uluslararası Kalite Konferansı'na katıldı.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam edecek olan Uluslararası Kalite Konferansı (International Quality Conference) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın da katılımı ile gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı ve EBYÜ Kalite Koordinatörü Prof. A. Ercan Ekinci'nin de katılım gösterdiği programda "Üniversitelerde Kalite ve Akreditasyon Süreci" anlatıldı.

Uluslararası Kalite Konferansı'nın ardından Rektör Levent ve Rektör Yardımcısı Ekinci, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti. Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, üniversitenin kalite süreci kapsamında takip ettiği adımlar, yapılan iyileştirmeler ve akreditasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - ERZİNCAN