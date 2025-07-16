Erzincan Cumhuriyet Başsavcısına Veda Programı Düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayınladığı 963 sayılı adli yargı kararnamesi ile Alanya'ya atanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk için veda programı düzenlendi.

Programa; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mülkiye Başmüfettişi Atilla Şahin, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrah Özkan, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent ve il protokolü katıldı.

Programda konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kamu görevlilerinin bulundukları yerlerde geçici ancak bıraktıkları izlerin kalıcı olduğuna vurgu yaparak "Bizler kamu görevi yapıyoruz; bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan görevimizi en iyi şekilde yaparak geride hoş bir seda bırakabilmektir. Erzincan'ımız, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket eden bir şehir. Başsavcımız, bu birlikteliğin güçlenmesine büyük katkılar sundu. Görev süresi boyunca ilimizin huzuru, güvenliği ve adaletin tesisi için gece gündüz demeden çalıştı. Erzincan'a sağladığı değerli hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyor yeni görev yerinde de başarılar diliyorum." dedi.

Programın sonunda Vali Hamza Aydoğdu tarafından Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'e plaket takdim edildi. - ERZİNCAN