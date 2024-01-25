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Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 15'i asılsız ihbar - Son Dakika
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Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 15'i asılsız ihbar

Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2023 yılında gelen 274 bin 873 çağrının yüzde 15,58'i asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli, asılsız ihbarlara para cezası uygulandığını belirtti.

Erzincan\'da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne gelen çağrıların yüzde 15\'i asılsız ihbar
25.01.2024 - 09:48,  Güncelleme: 09:54
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Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2023 yılında gelen 274 bin 873 çağrının yüzde 15,58'i asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti.

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli, toplam 110 personelle 7/24 esasına göre çağrı karşılandığını belirterek, Erzincan'da 2023 yılında toplam 274 bin 873 çağrının alındığını açıkladı. Kuleli, gelen çağrıların yüzde 31,92'si anons sırasında kapatılan çağrılardan, yüzde 15,58'i ise asılsız çağrılardan oluştuğunu belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezinin önemine vurgu yaparak devam eden Kuleli, "Anons esnasında vatandaşlarımız, biz polisi, jandarmayı, itfaiyeyi aradık; yanlış oldu diyerek telefonu kapatıyorlar. Nereyi ararsa arasınlar, 112'ye bağlanıyor. Bütün acil çağrı numaraları 112 üzerinde birleşti. Bu sebeple, lütfen anons esnasında yanlış yeri aradıklarını düşünüp telefonları kapatmasınlar" dedi.

Asılsız ihbara para cezası

Asılsız ihbarların sürekliliği halinde suç duyurusunda bulunduklarını belirten Kuleli, "Çağrı merkezimize yapılan asılsız ihbarlara, Kabahatler Kanunu'na göre bin 980 TL ceza uygulanmakta. İkinci tekrarında ise ceza miktarı iki katına çıkarılıyor. Asılsız ihbarların devam etmesi durumunda ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktayız. Bu nedenle, hem vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hem de bizim mağdur olmamızı önlemek adına çağrı merkezimizi asılsız ihbarlarla meşgul etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 15'i asılsız ihbar - Son Dakika
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