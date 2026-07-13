Erzincan'da 15 Temmuz'un 10. yılı anma programı - Son Dakika
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Erzincan'da 15 Temmuz'un 10. yılı anma programı

Erzincan\'da 15 Temmuz\'un 10. yılı anma programı
13.07.2026 07:38
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Erzincan Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında iki günlük bir program hazırladı. Etkinlikler, fotoğraf ve kitap sergileri, şehit kabirleri ziyaretleri, gazi evi ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Ana anma programı 15 Temmuz Salı günü saat 20.30'da Dörtyol Meydanı'nda yapılacak, gece 00.13'te camilerde okunacak salalarla sona erecek.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programı açıklandı. Erzincan Valiliği tarafından hazırlanan 2 günlük program kapsamında şehitler kabirleri başında anılacak, gaziler ziyaret edilecek ve Dörtyol Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek.

Erzincan Valiliğince hazırlanan program, 14 Temmuz'da İl Halk Kütüphanesi'nde açılacak "15 Temmuz Günü Yaşananları Anlatan Kronolojik Fotoğraf Sergisi" ile "15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi"nin açılışıyla başlayacak. Aynı gün bir 15 Temmuz gazisinin hanesi de ziyaret edilecek.

15 Temmuz Salı günü ise anma etkinlikleri Mercan'daki Edebük Şehitliği ziyaretiyle başlayacak. Program kapsamında daha sonra Tercan ilçesine bağlı Kurukol köyünde bulunan 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz'ün kabri ile ailesi ziyaret edilerek dua edilecek.

İkindi namazı öncesinde Terzibaba Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Gün içerisinde Garnizon Şehitliği de ziyaret edilerek şehitler kabirleri başında anılacak.

Anma programının ana etkinliği ise saat 20.30'da Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenecek programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Program, gece saat 00.13'te Erzincan genelindeki camilerden salaların okunmasıyla sona erecek.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz'un millet iradesinin, demokrasiye bağlılığın ve milli birlik ruhunun simgesi olduğu belirtilerek, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmetle, kahraman gazilerin ise minnet ve şükranla anıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması amacıyla düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 15 Temmuz'un 10. yılı anma programı - Son Dakika

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