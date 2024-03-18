Erzincan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

Erzincan\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

Erzincan'da düzenlenen törenlerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü kutlandı. Törende çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Aydoğdu, yaptığı konuşmada vatanın önemine vurgu yaptı. Anma programında lise öğrencileri tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

18.03.2024 12:57  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla tören ve program düzenlendi.

İlk olarak Garnizon Şehitliğinde başlayan törende Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Şehit Aileleri Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Şehitlik Şeref Defterini imzalayarak bir konuşma yaptı.

Vali Aydoğdu konuşmasında, "Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu cennet toprakları bizlere vatan yapmak için atalarımızın gösterdiği olağanüstü mücadeleler, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine yazdığı şiirde de vurguladığı gibi, tarihe sığmayacak kadar büyüktür." dedi.

Protokol mensupları ve vatandaşların şehitler mezarları ziyaret ederek, karanfil bırakmasıyla burada ki program sona erdi.

Daha sonra, Erzincan İl Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla lise öğrencileri tarafından anma etkinliği gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Çanakkale, Erzincan, 18 Mart, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi - Son Dakika

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
12:56 Kadıköy’de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı Kadıköy'de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:04 Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:41 1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı +1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 13:31:06. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement