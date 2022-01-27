Erzincan'da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi
ERZİNCAN - Erzincan'da yolcu otobüsünün bagajında İran uyruklu yolcuya ait valizde 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, saat 02.00 sıralarında Erzurum - Erzincan kara yolu üzeri Akyazı uygulama noktasında yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste 45 numaralı koltukta yolculuk yapan İran uyruklu S.K.'nın eşyaları narkotik köpeğinin de desteğiyle kontrol edildi.
S.K'ya ait bagajdaki valizde 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
Kaynak: İHA
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