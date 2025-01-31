Yerel

Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğa yaptığı kan dondurdu

Yaptığı rezilliği kimse görmeyecek sandı ama kamera kayıttaydı

11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Faruk Fatih Özer tahliye edildi

Bakan Tekin çok sert konuştu: Ya kendiniz çözün ya da kapatırız

Erzincan'da 20 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personellerince polis uygulama noktasında bölgeler arası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ekipler, durdurulan şehirlerarası bir yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen İ.P. isimli şahsın eşyaları üzerinde yapılan kontrollerde narkotik dedektör köpeği Naz'ın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede valiz içerisinde gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan ve 7 parça halinde paketlenmiş 8 bin 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Konu ile ilgili İ.P. isimli şüpheli şahıs, T.C.K.188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.