Erzincan’da Zafer Bayramı

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, il protokolü, askeri ve sivil erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlandı.

30 Ağustos Zaferi'nin, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en büyük simgelerinden biri olduğu vurgulanarak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıldı.