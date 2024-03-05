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Erzincan'da 6 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'da yapılan bir operasyonda, tır lastiğine zulalanmış 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmada; Akyazı mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan çekici üzerinde bulunan İran plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan, lastiğe zulalanmış şekilde toplam 4 kilogram metamfetamin geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu S.M. ve P.E.'ye "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılırken emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.