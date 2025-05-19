Erzincan\'da Afetlere Müdahale Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Erzincan'da Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat başkanlığında Afetlere Müdahale Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya; 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DHMİ Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, UMKE ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Düzenlenen toplantıda, ilde yaşanabilecek afetlere en hızlı ve koordineli şekilde müdahale süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, acil durum planlarının güncellenmesi ve afet anında hızlı tepki verebilmek için alınacak önlemler üzerinde duruldu. Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, yaşanabilecek afetlere karşı her zaman hazır olunması gerektiğini vurgulayarak tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, kurum temsilcilerinin önerilerini sunması ve karşılıklı değerlendirmeler ile tamamlandı. - ERZİNCAN