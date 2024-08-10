Erzincan'da Aile Sosyal Destek Programı Hane Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da Aile Sosyal Destek Programı Hane Ziyaretleri Devam Ediyor

Erzincan\'da Aile Sosyal Destek Programı Hane Ziyaretleri Devam Ediyor

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aile Sosyal Destek Programı ekipleri, hane ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumları değerlendirilerek, ihtiyaçlarına yönelik hizmet planları oluşturuluyor.

10.08.2024 09:01
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aile Sosyal Destek Programı ekiplerinin hane ziyaretleri aralıksız sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile ve bireylerin sosyal refahını artırmak ve ihtiyaçlarına en hızlı şekilde çözüm sunmak amacıyla yürütülen Aile Sosyal Destek Programı kapsamında hane ziyaretleri Erzincan'da hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da bazı mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerle, vatandaşların yanında olunmaya ve onların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm sunmaya devam edildi.

Aile Sosyal Destek Programı nedir?

Aile Sosyal Destek Programı, ailelerin yaşam kalitesini artırmayı, sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, en uygun çözümleri sunmayı amaçlayan kapsamlı bir sosyal destek programıdır. Program, dezavantajlı bireyler ve aileler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak planlanmış olup, alanında uzman personeller tarafından yürütülmektedir.

Ziyaretlerin amacı ve kapsamı

Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde, sosyal hizmet uzmanları ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını değerlendirerek, ihtiyaçlarına yönelik hizmet planları oluşturuyor. Bu ziyaretler sırasında ailelere çeşitli konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor, ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere erişimleri sağlanıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Aile Sosyal Destek Programı Hane Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Aile Sosyal Destek Programı Hane Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika
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