Erzincan\'da besici ineklerine müzik dinleterek süt verimini artırıyor

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Erzincan'da besici Baki Kaya, ineklerine 'Dilber' şarkısını dinleterek süt verimini artırıyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kanberağa köyünde son günlerin favori şarkısı olan ve sosyal medyada akımı başlayan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısını ahırdaki ineklerine dinleterek süt verimini artırdığını belirten besici Baki Kaya, neşeli halleriyle tebessüm ettirdi. Kış aylarında besiciliğin zor yanlarını pozitif enerjiyle atlattıklarını kaydeden Kaya, her sabah ahırdaki 20'e yakın ineğine müzik dinlettiğini belirtti. Müzikli terapinin ineklerine iyi geldiğini ve süt verimlerinin arttığını kaydeden Kaya, "Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma da iyi geliyor. Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletip onların stresini alıyorum. Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Ankara havası, 'Dilber' akımı yapıyoruz. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum" dedi. - ERZİNCAN