Erzincan\'da Bir Köy Bir Göz Projesi Hayata Geçirilecek

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, halkın sağduyusu ve güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla Türkiye genelinde suç oranının en düşük illerden birisi olan Erzincan'da yakında "Bir Köy Bir Göz Projesinin" hayata geçirileceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni projeler hakkında bilgi veren Vali Hamza Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bir Köy Bir Göz Projesi; İl Jandarma Komutanlığımız sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık, kaçakçılık, terör ve asayiş olayları ile etkin mücadele etmek, faili meçhul olayların en kısa sürede aydınlatılması, suçluların adalet önüne en kısa sürede çıkartılması maksadıyla kamera bulunmayan toplam 458 köy, belde ve mahallelerde kamera kurulumu planlanmış olup, Kemaliye ilçesinde 41, merkez ilçede 63 olmak üzere toplam 104 köy ve mahallede kamera kurulumu tamamlanmış olup, diğer köy ve mahallelerde kamera kurulumu çalışmaları devam etmektedir.

İkinci projemiz İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğünce Huzur İçin Erzincan projesi kapsamında "Gözümüz Olun" projesi. Bu proje ile il merkezinde 2 bin 608 sokak, 272 cadde, 10 bulvarın bulunduğu ve alandaki çalışmalar çerçevesinde belediyeyle birlikte, özel idare, emniyet müdürlüğüyle mutabakata vardık. Protokol hazırlanıyor. Bu anlamda Erzincan Belediyesi de bize destek olacak. İlk etapta 64 noktaya kamera kurulumunu gerçekleştireceğiz. Aynı zaman da Erzincan belediyesi yapı ruhsatı verdiği tüm binalara kamera sistemi kurma zorunluluğu getirecek. Kapalı devre olacak. O cadde veya sokakta suç işlendiğinde güvenlik güçlerimiz o görüntüleri inceleyebilecekler. Bizim burada en büyük amacımız bütün Erzincan'ı kapsayacak bir şekilde vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için emniyet ve jandarma güçlerimiz ile birlikte elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Bu bağlamda Erzincan Belediye Başkanımız Bekir Aksun'a teşekkür ediyorum.

Unutmamalıyız ki; Erzincan'ın güvenliği, her bir Erzincanlının emeği ve katkısıyla pekişmektedir. Bu yüzden, kolluk kuvvetlerimizle omuz omuza vererek, huzurumuzu ve güvenliğimizi koruma konusundaki kararlılığımız sürecektir. Bu anlamda en önemli konulardan bir tanesi de uyuşturucu. İlimiz bu anlamda gerçekten çok çok iyi durumda. Fakat bizim en büyük amacımız şu. Bu şehirde gençlerimizi zehirlemeye çalışan insanlara hiçbir şekilde göz açtırmayacağız. Onlara imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Emniyetimiz ve jandarmamız bu bağlamda çalışmalarına gece gündüz devam ediyorlar. Bu anlamda Erzincanlı vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız hem bu günümüz hem yarınımız. Bugünümüzü ve yarınımızı zehirlemelerine, yok etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz.

İlimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm kolluk görevlilerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Erzincan'da çok güzel bir iklim var. Bütün ekipler canla başla bir makinenin çarkları gibi gece gündüz çalışıyor. Bir yerde ekip ruhu varsa, bir yerde samimiyet varsa, bir yerde devletin kurumları ile millet bütünleşmişse burada hiçbir şer gücü barınamaz. Yuva yapamaz, çocuklarımızı zehirleyemez. Bu anlamda Erzincanlı hemşehrilerimizin hepsine tek tek teşekkür ederim. Bizlere verdikleri destekten dolayı." - ERZİNCAN