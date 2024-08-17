Erzincan\'da büfeler ve tekel bayileri denetlendi

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Erzincan'da zabıta ekipleri tarafından büfelerde ve tekel bayilerinde denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şehir merkezindeki 160 büfe ve tekel bayisinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihlerini de titizlikle inceledi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak adına denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ERZİNCAN