Erzincan'da 'Cinlerin Düğünü' Çekimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da 'Cinlerin Düğünü' Çekimleri Devam Ediyor

Erzincan\'da \'Cinlerin Düğünü\' Çekimleri Devam Ediyor

Vali Aydoğdu, 'Cinlerin Düğünü' film ekibini ziyaret ederek çekimler hakkında bilgi aldı.

03.10.2024 18:02
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Erzincan'da çekimlerine başlanan 'Cinlerin Düğünü' isimli filmde çalışmalar son sürat devam ederken, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, filmin ekibine ziyarette bulunarak, çalışmaları takip etti.

Filmin yönetmeni Ferit Karahan'a, oyuncular Demet Özdemir'e ve Sarp Bozkurt'a kolaylıklar dileyen Vali Aydoğdu, oyuncularla bir süre sohbet ettikten sonra, çekimler hakkında yönetmen Karahan'dan ve ekibinden bilgi aldı.

Erzincan'ın her bir köşesinin adeta birer doğal stüdyoya benzediğini ve film çekimlerinin Erzincan'ın tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirten Vali Aydoğdu, filmin Erzincan'da çekilmesinden ve film ekibini Erzincan'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm ekibe kolaylıklar diledi.

Yönetmen Karahan ise Vali Aydoğdu'ya nazik ziyaretinden, ilgi ve alakasından ötürü teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 'Cinlerin Düğünü' Çekimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 'Cinlerin Düğünü' Çekimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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