Erzincan’da Cumhuriyet’in 103. yılı resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
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Erzincan’da Cumhuriyet’in 103. yılı resepsiyonla kutlandı

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Erzincan’da Cumhuriyet’in 103. yılı resepsiyonla kutlandı
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Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi.

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vali Hamza Aydoğdu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, il protokolü, askeri ve sivil erkan, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün kutlandığı programda, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve davetliler bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Resepsiyonda, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla hazırlanan pasta, protokol üyelerinin katılımıyla kesildi.

Programda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıErzincanYerelSon Dakika

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