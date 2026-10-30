Erzincan\'da Cumhuriyet\'in 103. yılında fener alayı ve bayrak yürüyüşü yapıldı

Erzincan'da Cumhuriyet'in 103. yılında fener alayı ve bayrak yürüyüşü yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Protokol ve vatandaşların katıldığı yürüyüş bayraklar ve meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi, İstiklal Marşı okunup Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.
Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve il protokolü, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldı.
Eski MİT Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Protokol üyeleri, gençler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal Marşı okundu.
Etkinlikte, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Kaynak: İHA
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