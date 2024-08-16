Erzincan\'da düşen genç kız valiyi hastaneye çağırdı

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Erzincan'da 3. kattan düşen genç kız valiye sosyal medya hesabından yazdı, genç kız valiyi hastaneye ziyaretine çağırdı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya sosyal medya hesabından mesaj atan Hiranur Başgöl, Vali Aydoğdu'ya 3. kattan düştüğünü söyleyerek ziyaret talebinde bulundu.

Genç kızın, "Sayın valim 3. kattan düştüm. Araştırma hastanesindeyim. Beni görmeye gel" mesajına kayıtsız kalamayan Vali Aydoğdu ise genç kızı hastanede ziyaret etti.

Hiranur Başgöl ve ailesiyle bir süre görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Aydoğdu, serviste bulunan diğer hastaları da ziyaret ederek, tüm hastalara acil şifalar diledi. - ERZİNCAN