Erzincan'da Etlik Piliç Yetiştiriciliği İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Etlik Piliç Yetiştiriciliği İncelemesi

Erzincan\'da Etlik Piliç Yetiştiriciliği İncelemesi

Erzincan'da etlik piliç yetiştiriciliği 40 işletmede sürüyor; il müdürü incelemelerde bulundu.

04.05.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da hayvancılık sektörünün alt sektörlerinden biri olan broiler (etlik piliç) yetiştiriciliği 40 işletmede devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, etlik piliç üretimi yapılan tesislerde incelemede bulundu.

Koçaker, Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürü Hakan Aktürk ile birlikte etlik piliç üretimi yapılan tesislerde incelemede bulunarak bilgi aldı. İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'da tarım sektörünün çeşitliliğine dikkat çekerek broiler gerekse yumurta tipi tavukçuluğun önemine değindi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tek kanatlı kombinasının Erzincan'da bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu kaydederek, sektörün Erzincan'da önünün açık olduğunu söyledi. Erzincan'da üretilen ve Erzincan'da kesilerek işlenen tavuk etinin bugün hem ülke içinde hem de ihracata yönelik olarak değerlendirildiğini vurgulayan Koçaker, ESK Erzincan Kanatlı Kombinası ve sözleşmeli broiler üretimi gerçekleştiren 40 işletmenin Erzincan ve ülke ekonomisine sağladığı katkının yadsınamayacağını belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzincan, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Etlik Piliç Yetiştiriciliği İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:15:19. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Etlik Piliç Yetiştiriciliği İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.