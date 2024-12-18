Erzincan'da Fıratlar PKK'ya Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Erzincan'da Fıratlar PKK'ya Geçit Vermiyor

Erzincan\'da Fıratlar PKK\'ya Geçit Vermiyor

Fıratlar, kış şartlarına rağmen PKK'ya karşı mücadele ediyor, 7/24 eğitimlerine devam ediyor.

18.12.2024 10:07
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Erzincan'da 'Fıratlar' olarak bilinen komandolar, Munzur ve Mercan dağlarında terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Fıratlar' olarak tanınan Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığının timleri, Munzur ve Mercan dağlarında, zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor. Vatandaşların huzur ve güvenliği için göreve her daim hazır olan Fıratlar, karla kaplı dağlarda 7 gün 24 saat eğitimlere devam ediyor.

Erzincan'daki komando birlikleri; Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Kemah İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı; öncelikle Erzincan ili bölgesinde meydana gelebilecek her türlü terör eylemlerini engellemek maksadıyla terörle mücadele harekatına devam etmekte olup, planlı görevler, toplumsal olaylara müdahale ve diğer görevlerin icrası için her an hazır bulunmakta. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Fıratlar PKK'ya Geçit Vermiyor - Son Dakika

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