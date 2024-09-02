Erzincan'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Erzincan'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Erzincan\'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni

Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel toplu sünnet şöleninde 115 çocuk ücretsiz olarak sünnet ettirildi. Şölene Belediye Başkanı ve protokol üyeleri de katıldı.

02.09.2024 08:12  Güncelleme: 08:13
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Erzincan'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni yapıldı.

Erzincan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleninde bu yıl 115 çocuk sünnet ettirildi. Erzincan'da ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan 115 çocuk Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün koordinesinde modern cerrahi yöntemlerle, steril koşullarda ücretsiz olarak sünnet ettirildi.

Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni, sünnet elbiselerini giyinen çocukların ilk önce Terzi Baba Türbesini ziyaret etmesiyle başladı. Terzi Baba Türbesi ziyaretinin ardında çocuklar aileleri ile birlikte Esentepe Mesire alanında düzenlenen şölene katıldılar.

Şölene Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi Ürküş Aksun'un yanı sıra il protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, birim müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şölen Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesi ile başladı.

Sünnet şöleninde konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun şunları ifade etti;

"Erzincan Belediyesi olarak geleneksel olarak şimdiye kadar yapmış olduğumuz sünnet şölenleri devam ediyor. 115 çocuğumuzun sünnetini yaptırdık. Devamını yine halkımıza duyurarak sağlayacağız."

Yapılan konuşmanın ardından, Başkan Aksun ve protokol mensupları tarafından sünnet ettirilen çocuklara hediye verildi.

Geleneksel Sünnet Şöleni programında daha sonra palyaço gösterisi, mehteran takımının konseri ve yerel sanatçıların sahne aldığı konserde vatandaşlar ve çocuklar unutulmaz güzel bir gün geçirdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni - Son Dakika

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