Erzincan\'da Kar Altında Hayvan Besleme

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı dağ köylerinde besicilikle uğraşan vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte ahırlarının önündeki karla kaplı alanları hediklerle ezerek hayvanlarına günde 2 defa kar üzerinde yem veriyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, besiciler ise kar yağışına rağmen hayvanlarını zorlu kış şartlarında beslemeye çalışıyor. Otlukbeli ilçesine bağlı dağ köylerinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, dondurucu soğuğa rağmen atadan kalma hayvancılığı sürdürüyor. Ahırların önünde hediklerle ezilen alana yem teknesi yerleştiren besiciler, sırtlarında taşıdıkları ot ve samanları burada küçükbaş hayvanlara veriyor.

Besicilerden Osman Kaya, sabah erken saatlerde kalktığını ve günün büyük bölümünde hayvanları karın üzerinde beslediklerini kaydetti. Hayvanlara günde 2 kez kar üzerinde yem verdiğini ifade eden Kaya, "Kar yağdığı zaman zorluk çekiyoruz. 180 küçükbaş hayvanım var. Karın üzerinde hayvanlara saman veriyoruz. Kışın köyde başka iş olmadığı için herkes kendi hayvanlarıyla uğraşıyor." dedi. - ERZİNCAN