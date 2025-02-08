Erzincan'da Kar Mahsur Etti

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Erzincan'da yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı, ekipler kurtardı

ERZİNCAN - Erzincan- Tercan karayolunda mahsur kalan sürücüler, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Erzincan'da yüksek kesimlerde ve ana arterlerde ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı, Erzincan-Tercan karayolunda bazı sürücüleri yolda mahsur bıraktı. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araç sahiplerine karayolları ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yolda kalan sürücüler ve araçlar kurtarıldı.