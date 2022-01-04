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Erzincan'da kardan 99 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzincan'da kardan 99 köy yolu ulaşıma kapandı

04.01.2022 10:23

- Erzincan'da kardan 99 köy yolu ulaşıma kapandı Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Erzincan'da kardan 99 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte kar yağışı ve tipinin durmasının ardından kapalı köy yollarının açılmasına hız verildi. Erzincan merkezde 10, Çayırlı'da 10, Tercan'da 3, Üzümlü'de 10, Refahiye'de 20 köy, Kemah'ta 27, Kemaliye'de 10, İliç'te 8 ve Otlukbeli'nde 1 olmak üzere toplam 99 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.

İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle kapanan köy yollarında çalışma yürütüyor.

Öte yandan meteoroloji Erzincan'da sıcaklıkların artması sebebiyle çığ, sel ve heyelan uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "03.01.2022 tarihi saat 18: 00'dan 09.01.2022 tarihi saat 09: 00'a kadar bölgemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin artacağı değerlendirilmektedir.

Artan sıcaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, sel, çığ tehlikesi ve benzeri oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.

Erzincan'da kardan 99 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kardan 99 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kardan 99 köy yolu ulaşıma kapandı

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Otlukbeli, Refahiye, Erzincan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da kardan 99 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da kardan 99 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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