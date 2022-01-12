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Erzincan'da Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

12.01.2022 14:06
Erzincan'da Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan'da 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı AFAD salonunda gerçekleşti.

Erzincan'da 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı AFAD salonunda gerçekleşti.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların 2021 yılı içerisinde Erzincan genelinde yürüttükleri çalışma ve projeler ile 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında kurum yöneticileri tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Yapılan sunumların ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Mehmet Makas, 2022 yılında yapılacak çalışmaların titizlikle takibini istedi.

Toplantı sonunda, ülkemizin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve sonrasında destek veren belediye başkanlarına, bakanlık tarafından düzenlenen teşekkür belgeleri verildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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Yatırımcı, Erzincan, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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