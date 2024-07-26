Erzincan'da Köylüler, Hayvanlarının Kışlık Yiyeceğini Çıkarmak İçin Patos Vuruyor - Son Dakika
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Erzincan'da Köylüler, Hayvanlarının Kışlık Yiyeceğini Çıkarmak İçin Patos Vuruyor

Erzincan\'da Köylüler, Hayvanlarının Kışlık Yiyeceğini Çıkarmak İçin Patos Vuruyor

Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, sıcak hava koşullarında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmak için patos kullanıyor. Tarladaki ürünlerini toplayan çiftçiler, arpa ve buğdayı patosa atarak saman ve arpayı ayırıyor. Sert geçen kış aylarında hayvanlar balya halinde saklanan samanları yiyerek besleniyor. Sıcak hava koşullarının çalışmayı zorlaştırdığını belirten köylüler, rüzgarın yardımıyla işlerini kolaylaştırmaya çalışıyor.

26.07.2024 08:36
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Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, 36 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmak için patos vuruyor.

Geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan vatandaşlar, hayvanlarının kışlık yiyeceğini uzun ve yorucu bir sürecin ardından hazırlıyor. Çiftçiler, güneşli ve sıcak hava da arpa ve buğday hasadı için sabahın erken saatlerinde işe koyulup, işleri yetiştirebilmek için günün en sıcak saatlerinde bile hummalı bir şekilde çalışıyor.

Bir taraftan tarladaki ürününü toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı arpa ve buğdayı traktörün arkasına bağladığı patosa atarak, saman ve arpasını ayırıyor.

Bölgede sert geçen kış aylarında ahırlarda tutulan büyük ve küçükbaş hayvanlar balya halinde saklanan samanları yiyerek besleniyor.

Sıcak havada çalışmanın zor olduğuna dikkat çeken Kenan Ayaz, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum, hububatlar kurudu hasadını yaptık, onun için patos yapıyoruz. Gelir kaynağımız bu. Patos makinesiyle saman ve buğdayı ayırıyoruz. Sıcakta çalışmak zor oluyor ama rüzgar olursa iyi oluyor yoksa çok zor oluyor çalışmak" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da Köylüler, Hayvanlarının Kışlık Yiyeceğini Çıkarmak İçin Patos Vuruyor - Son Dakika
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