Erzincan'da Kurban Bayramı'nda Kasaplar Kıyma Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da Kurban Bayramı'nda Kasaplar Kıyma Üretimine Devam Ediyor

Erzincan'da bayramın birinci gününde kurban kesimlerinin ardından başlayan kasapların kıyma üretimi bugün de devam etti. Kurban etini kıyma ve kuşbaşı olarak yaptırmak isteyen vatandaşlar, kasapların yolunu tuttu. Kasaplar, kıymanın kilosunu 10 liradan çektiklerini belirtti.

17.06.2024 14:13
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Erzincan'da bayramın birinci gününde kurban kesimlerinin ardından başlayan kasapların kıyma mesaisi bugün de devam etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için bugün de kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor. Kasaplar kıymanın kilosunu 10 liradan çektiklerini söyledi.

Erzincan'daki kasaplar, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı isteyen vatandaşlarımız oldu. Fiyatlarımız yine aynı, kilosunu 10 TL'den çekerek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer bayramlara göre bu sene yoğunluk biraz daha az. Vatandaşlarımızın getirdiği kıyma ve kuşbaşıları kendilerine çekip veriyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Kurban etini kasaba getiren vatandaşlardan Suat Tokdemir ise "Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramının birinci günü gidip kurbanlarımızı kestik. Bugün de kurban etlerimizden kıyma ve kuşbaşı gibi hazırlıklar yapmak için kasaba geldik. Herkese Allah kolaylık versin" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kurban Bayramı'nda Kasaplar Kıyma Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Kurban Bayramı'nda Kasaplar Kıyma Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika
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