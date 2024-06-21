Erzincan'da Kurban Bayramı'nda polislerin kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıldı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Kurban Bayramı'nda polislerin kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla birlik ve paylaşma duygusunu geliştirmek amacıyla kurban kesen polislerin etlerini ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştı. İhtiyaç sahibi aileler özenle tespit edilerek kurban etleri evlerine kadar ulaştırıldı. Toplamda 722 kilogram et, 264 aileye dağıtıldı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, bu anlamlı birlikteliğe katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

21.06.2024 05:53
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Kurban Bayramı dolayısıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce birlik olma ve paylaşma duygusunun daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla kurban kesen polislerin kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıldı.

Kurban bayramının ilk gününden itibaren, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi aileler özenle tespit edilerek kurban etleri ailelerin evlerine kadar ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce geleneksel hale getirilen kurban eti dağıtımı, ihtiyaç sahibi 264 aileye toplamda 722 kilogram olarak dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Bu önemli ve anlamlı birliktelikte pay sahibi olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah kabul etsin." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kurban Bayramı'nda polislerin kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Kurban Bayramı'nda polislerin kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıldı - Son Dakika
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