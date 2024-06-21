Erzincan'da Kurban Bayramı'nda polislerin kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıldı

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Kurban Bayramı dolayısıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce birlik olma ve paylaşma duygusunun daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla kurban kesen polislerin kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıldı.

Kurban bayramının ilk gününden itibaren, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi aileler özenle tespit edilerek kurban etleri ailelerin evlerine kadar ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce geleneksel hale getirilen kurban eti dağıtımı, ihtiyaç sahibi 264 aileye toplamda 722 kilogram olarak dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Bu önemli ve anlamlı birliktelikte pay sahibi olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah kabul etsin." dedi. - ERZİNCAN