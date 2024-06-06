Erzincan'da Mevsimlik Tarım İşçileri Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor

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Erzincan'da Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, tarlada çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Erzincan merkeze bağlı köylerde, tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıp ot yoluyor. Çocuklarıyla beraber her yıl kilometrelerce yol kat ederek uzak illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, özellikle şeker pancarı tarlalarında çalışıyor. İşçiler ayrıca domates, fasulye, kavun ve karpuz tarlalarında da çalışarak rızıklarını çıkarıyor. Günlük yevmiye ile çalışan mevsimlik işçilerin tarladaki yoğun mesaileri 7 ay sürüyor.

Her yıl Mayıs ayında aileleriyle gelen öğrenciler de zorlu şartlarda çalışarak okul harçlıklarını çıkarıyor.

Siverek'ten gelen mevsimlik tarım işçisi Kadir Şahin, "Haziran ayında buraya geldik. Yılın sonuna kadar ailecek buradayız. Şekerpancarı ile uğraşıyoruz, söküm yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Ailemizin geçimini buradan sağlıyoruz. Yevmiyeye çalışıyoruz, sıcakta zor oluyor, yanıyoruz ama mecbur çalışıyoruz" dedi.

Mevsimlik işçi Turgut Şahin ise, "Tarlada çapa yapıyoruz, ot yoluyoruz. 6-7 ay buradayız, her sene çocuklarla buraya geliyoruz ve burada kalıyoruz. Memlekette gelirimiz de yok işimiz de yok." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN