Erzincan'da Minik Adımlar Polis ile Beraber Teknolojinin Peşinde Projesi - Son Dakika
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Erzincan'da Minik Adımlar Polis ile Beraber Teknolojinin Peşinde Projesi

Erzincan\'da Minik Adımlar Polis ile Beraber Teknolojinin Peşinde Projesi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin bilinçli ve özgüvenli bireyler olmaları için çalışmalar yapıyor. Proje kapsamında Munzur orta okulundan 25 öğrenciyle İnovasyon merkezine gezi düzenlendi ve Mimar Sinan Anaokulundan 20 öğrenciyle de çeşitli polis birimleri ziyaret edildi.

26.04.2024 00:20
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Erzincan'da "Minik Adımlar Polis ile Beraber Teknolojinin Peşinde" projesi kapsamında polisler ile öğrenciler bir araya geliyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocukların bilinçli ve özgüvenli bireyler olması için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda, Munzur orta okulundan 25 öğrenciyle İnovasyon merkezine gezi düzenlenerek Mimar Sinan Anaokulundan 20 öğrenciyle de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ziyaret edilerek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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