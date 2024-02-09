Erzincan'da Motosiklet Tutkunu Kanser Hastası Zehra Gök Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Erzincan'da Motosiklet Tutkunu Kanser Hastası Zehra Gök Yaşamını Yitirdi

Erzincan\'da Motosiklet Tutkunu Kanser Hastası Zehra Gök Yaşamını Yitirdi

Erzincan'da yaşayan ve over kanseri teşhisi konulan Zehra Gök, motosiklet tutkusu ve spor aktiviteleriyle kanserle mücadele ediyordu. Ancak uzun süren mücadelesine rağmen kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Gök'ün ölüm haberi Erzincan'da büyük üzüntü yarattı.

09.02.2024 12:53  Güncelleme: 16:15
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Erzincan'da yaşayan ve yaklaşık 4 yıl önce over (yumurtalık) kanseri teşhisi konulan Zehra Gök, motosiklet tutkusu ve çeşitli spor alanlarına olan ilgisiyle moral depolayarak kanserle mücadele ediyordu. Gök, uzun mücadelesine rağmen kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Motosiklet tutkusu nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından haberi de yapılan Zehra Gök'ün ölümü Erzincan'ı üzüntüye boğdu.

Kansere yakalanmadan önce hemşirelik mesleğini icra eden Gök'ü yaşadığı ağrılar ve kemoterapinin verdiği yorgunluk yıldıramamıştı. Tedavi sürecinden arta kalan zamanlarda bateri çalan, yoga eğitmenliği yapan, bisiklet turu düzenleyen ve Erzincan'da gerçekleştirilen çeşitli sportif aktivitelere katılan Gök, sağlığına kavuştuktan sonra çocukluk hayali olan motosikletle dünya turuna çıkmayı planlıyordu.

"Kendimi ya imha edecektim ya da inşa edecektim"

Yeğenini ziyaret etmek için gittiği hastanede kanser tanısı konulan Gök, benim bir hikayem var diyerek hastalık sürecini İHA'ya şöyle anlatmıştı:

"11 Kasım 2020 tarihinde bir takım şikayetlerim üzerine ön tanım konuldu. Ardından kemoterapiler başladı. Bu süreçte insan kendini çok iyi hissetmiyor. Bir kere korkuyorsunuz daha önce prova etmediğiniz bir şey. Bunun size ne getireceğini bilmiyorsunuz. Her ne kadar sağlık personeli olsam da bunu yaşıyor olmak çok ayrı bir şey. Tabii ki bunları kaldırmak ve tolere etmek çok zordu benim için. Ama ameliyat olmadan önce havalar güzelleşirken evimin bahçesi, yeşil ve doğa bana çok iyi geldi. Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyordu. Bundan önce evet farklı bir hayatım vardı. Farklı hayallerim vardı. İşte motosikletle dünyayı gezmek, karavan almak gibi hep gezmekle ilgili idi hayallerim. Güzel hayallerim vardı ama hayat bu yöne çevirdi beni. Benim de artık bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyordu ve zihnim bir savaş veriyordu. ya kendimi imha edecektim ya da kendimi inşa edecektim. İmha etmek belki daha kolaya kaçmaktı. Çünkü bir yerde oturacaktım ve öylece bekleyecektim. Kaderime razı olacaktım. Ama bana verilen hayat neyse ben onunla her günüme başlamaya gayret gösterdim"

Motosiklete binmek için hızla iyileşmeye çabalayan Gök, "Ben bana iyi gelen aktiviteleri yapmaya çalışıyorum. Motosikletime binemedim tabii bu süreçte. Motosikletime binmeyi dört gözle bekliyorum ve bunun için büyük bir hızla iyileşmeye gayret gösteriyorum. Düzenli olarak yoga yapıyorum. Yoga eğitmeniyim ayrıca. Bahçemde yaptığım küçük seanslarla kendimi toparlamaya başladım. Süslü kadınlar bisiklet turunu organize ediyorum 3 yıldır. Hep birlikte bir şeyler yapabiliyor olmak bana çok iyi geliyor. Yürüyüş yapıyorum. Köpeğimle ilgileniyorum. Kedilerime bakıyorum. Aslında bu süreçte insana en iyi gelen şey, yakınlarının o büyük destekleri. Hem doğuştan gelen ailenizin hem de sonradan ailem dediğiniz insanların size oluşturduğu ortam ve destek çok önemli çok kıymetli. Benim bu hastalığa yakalanmadan önce bu sene için motosikletle dünya turu yapmak gibi bir planım vardı. Bu sene için olmadı ama bundan sonra ki süreçte umarım çok hızlı bir şekilde iyileşir ve o hayallerimi gerçekleştiririm" şeklinde konuşmuştu.

Sosyal medya aracılığıyla kendisiyle aynı hastalığı yaşayan insanlarla iletişime geçen ve onlara moral olan Gök, "Beni gören bazı insanlar bana yazmaya başladı. Kiminin annesine, kiminin çocuklarına ya da kendilerine iyi geldim. Çok güzel bir etkileşim yakaladık. Bu pozitif enerji herkese çok iyi geldi" diyerek şu tavsiyelerde bulunmuştu:

"Başımıza gelen şeyleri önce kabul edelim. Bununla birlikte yaşamayı öğrenelim. Hayata dört elle sarılalım ve hayatımızı sevelim. Bizim bir tane hayatımız var ve bunun kıymetini bilelim. Bu zor süreçler insanın hayatına girdiği zaman hayatınız alt üst olmuş gibi hissediyorsunuz. Her şey tepe taklak olmuş gibi. Hayatınızın ortasına bir bomba atılmış gibi hissediyorsunuz. Şu cümle benim motivasyon kaynağım, hayatım alt üst oldu, düzenim bozuldu diye sakın üzülme, nerden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmayacağını."

Tüm mücadelesine rağmen kansere yenik düşen Zehra Gök, dün hayatını kaybetti. Gök'ün ölüm haberi Erzincan'ı adeta yasa boğdu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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