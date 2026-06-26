Erzincan\'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Erzincan'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Erzincan İl Özel İdaresince Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen Aşure Dağıtım Programı'na Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda hazırlanan aşureler, Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Vali Aydoğdu, aşurenin bereketin, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri olduğunu belirterek, Muharrem ayının manevi ikliminin toplumsal kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Programın hazırlanmasında emeği geçen Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başta olmak üzere İl Özel İdaresi personeline ve katkı sunanlara teşekkür eden Aydoğdu, Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün ülkeye sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. - ERZİNCAN